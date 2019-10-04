Курс долара знову зріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 4 жовтня 2019 року виріс на 21 копійку до 24,83 гривень за долар, курс купівлі до 24,78 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 25 копійок до 27,23 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,7800 - 24,8300 грн/долар, євро 27,1836 - 27,2360 грн/євро, російський рубль 0,3833 - 0,3843 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7800 24,8300 EUR/UAH 27,1836 27,2360 RUB/UAH 0,3833 0,3843

Нагадаємо, 3 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,5700 - 24,6200 грн/долар, євро 26,9311 - 26,9810 грн/євро, російський рубль 0,3765 - 0,3777 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,61 гривень за долар, що на 26 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 жовтня встановлено на такому рівні: 2461,1821 гривень за 100 доларів (-26,5301 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 4 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 60 копійок до 24,95 гривень за долар, курс євро знизився на 46 копійок до 27,41 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,55 (24,94 - 3 жовтня), продажу - 24,95 (25,55 - 3 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,80 (27,12 - 3 жовтня), продажу - 27,41 (27,97 - 3 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,50 - 3 жовтня), продажу 3,86 (3,92 - 3 жовтня) грн за 10 рублів.