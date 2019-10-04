Курс долара почав знижуватися

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара повернувся до рівня 24,50

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 жовтня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 60 копійок до 24,95 гривень за долар, курс євро знизився на 46 копійок до 27,41 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,55 (24,94 - 3 жовтня), продажу - 24,95 (25,55 - 3 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,80 (27,12 - 3 жовтня), продажу - 27,41 (27,97 - 3 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,50 - 3 жовтня), продажу 3,86 (3,92 - 3 жовтня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,70-25,20 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 24,66 гривень за долар, курс купівлі до 24,63 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 27,04 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,61 грн/долар, знизивши його порівняно з 3 жовтня (24,90). Таким чином, офіційний курс на 7 жовтня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

За прогнозом аналітиків, коливання зростання курсу долара на початку жовтня навряд чи можна вважати початком осінньої девальвації, оскільки в даний момент позиції України досить сильні: низький дефіцит, зниження боргу, зростання рейтингів. Як заявив у коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі, швидше можлива помірна девальвація, оскільки потреби Мінфіну в нових запозиченнях підходять до свого фіналу і тому не буде формуватися тиск на курс долара, а його пропозиція буде знижуватися.

"У зв'язку з цим ми можемо очікувати уповільнення зміцнення гривні та стабілізації курсу на позначці в 25 гривень з плавною девальвацією до кінця року до 26", - додав він.