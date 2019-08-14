Курс долара виріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 14 серпня 2019 року виріс на 9 копійок до 26,26 гривень за долар, курс купівлі до 25,24 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 28,20 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,2400 - 25,2650 грн/долар, євро 28,1829 - 28,2007 грн/євро, російський рубль 0,3838 - 0,3843 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,2400 25,2650

EUR/UAH 28,1829 28,2007

RUB/UAH 0,3838 0,3843

Нагадаємо, 13 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1500 - 25,1700 грн/долар, євро 28,1202 - 28,1400 грн/євро, російський рубль 0,3848 - 0,3853 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 15 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,24 гривень за долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 серпня встановлено на такому рівні: 2524,9317 гривень за 100 доларів (+10,3157 гривень).

У той же час курс долара в обмінних пунктах України в продаж 14 серпня виріс на 3 копійки до 25,39 гривень за долар, курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 28,47 гривень за долар.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,12 (25,08 - 13 серпня), продажу - 25,39 (25,36 - 13 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,98 (27,97 - 13 серпня), продажу - 28,47 (28,46 - 13 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,58 (3,57 - 13 серпня), продажу 3,96 (3,97 - 13 серпня) грн за 10 рублів.