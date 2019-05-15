Курс долара виріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 15 травня 2019 року виріс на 4 копійки до 26,36 грн/долар, курс купівлі до 26,33 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 29,48 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,33 - 26,36 грн/долар, євро 29,4501 - 29,4810 грн/євро, російський рубль 0,4063 - 0,4069 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3300 26,3600

EUR/UAH 29,4501 29,4810

RUB/UAH 0,4063 0,4069

Нагадаємо, 14 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,28 - 26,32 грн/долар, євро 29,4598 - 29,5047 грн/євро, російський рубль 0,4037 - 0,4045 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,37 грн/долар, що на 21 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 травня встановлено на такому рівні: 2637,4033 гривень за 100 доларів (+21,1158 гривень).