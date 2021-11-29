Міжбанк відкрився зростанням курсу долара на початку тижня

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 29 листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,15 гривень за долар, курс в покупці до 27,13 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 30,57 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,1300 - 27,1500 грн/долар, євро 30,5510 - 30,5709 грн/євро, російський рубль 0,3516-0,3620 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара оновив п'ятимісячний максимум. Національний банк України (НБУ) на 29 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,10 гривень за долар. Курс зріс на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.