Курс долара виріс на 60 копійок, євро - на 75

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 жовтня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 62 копійки до 25,28 гривень за долар, курс євро виріс на 76 копійок до 27,65 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,72 (24,30 - 1 жовтня), продажу - 25,28 (24,66 - 1 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,85 (26,35 - 1 жовтня), продажу - 27,65 (26,89 - 1 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,47 - 1 жовтня), продажу 3,88 (3, 82 - 1 жовтня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,35-22,25 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 19 копійок до 24,85 гривень за долар, курс купівлі до 24,83 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 31 копійку до 27,14 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,83 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 1 жовтня (24,54). Таким чином, офіційний курс на 3 жовтня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Як повідомило РБК-Україна, 1 жовтня Мінфін вперше провів аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики через платформу Bloomberg. При цьому було розміщено ОВДП на 77 млн грн, що значно менше, ніж 24 вересня - 13,2 млрд грн.

За даними НБУ, приплив коштів нерезидентів в держоблігації України є однією з головних причин зміцнення гривні в 2019 році.