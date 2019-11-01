Курс долара повертається до позначок середини жовтня

Національний банк України (НБУ) на 1 листопада 2019 року опустив офіційний курс долара до 24,81 гривень, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 1 листопада встановлено на такому рівні: 2481,9089 гривень за 100 доларів (-17,6332 гривень).

При цьому курс долара на 31 жовтня становив 2499,5421 гривень за 100 доларів.

Відзначимо, вчора курс долара на міжбанківському валютному ринку курс долара продовжив зниження і досяг позначки 24,78 гривень у продажу. Курс євро також зберіг тенденцію до зниження і опустився до 27,6024 гривень.

Довідковий курс Нацбанку на тлі ситуації на міжбанку був відкоригований до 24,83 гривень за долар. Однак офіційний курс на 1 листопада виявився ще нижче на дві копійки.

В обмінних пунктах середній курс покупки долара становив 24,72 (24,84 - 30 жовтня), продажу - 24,94 (25,08 - 30 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становив 27,43 (27,47 - 30 жовтня), продажу - 27,85 (27,91 - 30 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становив 3,54 (3,55 - 30 жовтня), продажу 3,92 (3,93 - 30 жовтня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, раніше експерти спрогнозували курс долара на листопад. У коментарі РБК-Україна аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко розповів, що багато буде залежати від успішності переговорів з МВФ. Тим не менше курс долара в листопаді навряд чи відійде далеко від відміток 25,50 - 26,00 гривень.