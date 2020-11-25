Курс долара відновив зростання на міжбанку після невеликого зниження

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 25 листопада 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 28,37 гривень за долар, курс купівлі до 28,35 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 33,78 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,3500 - 28,3700 грн/долар, євро 33,7563 - 33,7801 грн/євро, російський рубль 0,3757 - 0,3761 грн/рубль.

Відзначимо, 24 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,3450 - 28,3550 грн/долар, євро 33,6254 - 33,6432 грн/євро, російський рубль 0,3729 - 0,3733 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 25 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,37 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 25 листопада встановлено на такому рівні: 28,3741 гривень за 1 долар (+0,0047 грн). При цьому курс долара на 24 листопада становить: 28,3694 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає п'ятий день поспіль після трьох днів зниження.

Прогноз

Протягом поточного тижня курс очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.