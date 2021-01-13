Міжбанк закрився курсом долара вище 28 гривень

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується біля рівня 28 гривень, євро - біля 34 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 13 січня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 28,04 гривень за долар, курс купівлі до 28,02 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 34,11 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,0200 - 28,0400 грн/долар, євро 34,0891 - 34,1106 грн/євро, російський рубль 0,3798 - 0,3803 грн/рубль.

Відзначимо, 12 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1400 - 28,1600 грн/долар, євро 34,1507 - 34,1749 грн/євро, російський рубль 0,3759 - 0,3763 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 14 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 14 січня встановлено на такому рівні: 27,9705 гривень за 1 долар (-0,0755 грн). При цьому курс долара на 13 січня становить: 28,046 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується п'ятий день поспіль після зростання на початку року.