Курс долара відновив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 24 липня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 6 копійок до 27,86 гривень за долар, курс купівлі до 27,84 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 32,36 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,8400 - 27,8700 грн/долар, євро 32,3305 - 32,3626 грн/євро, російський рубль 0,3872 - 0,3877 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,8400 27,8700 EUR/UAH 32,3305 32,3626 RUB/UAH 0,3872 0,3877

Відзначимо, 23 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 27,7800 - 27,8100 грн/долар, євро 32,1859 - 32,2178 грн/євро, російський рубль 0,3889 - 0,3995 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 18 копійок до 27,91 гривень за долар. Курс євро знизився на 14 копійок до 32,29 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,62 (27,80 - 23 липня), продажу - 27,91 (28,09 - 23 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 31,73 (31,85 - 23 липня), продажу - 32,29 (32,43 - 23 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,51 (3,52 - 23 липня), продажу 3,94 (3,97 - 23 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 27 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 27 липня встановлено на такому рівні: 27,7559 гривень за 1 долар (-0,122 грн). При цьому курс долара на 24 липня становить 27,8779 гривень за 1 долар.