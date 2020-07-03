Курс долара знизився на міжбанку після різкого зростання

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Завдяки інтервенціям НБУ курс впав до рівня 27,10

Курс долара на міжбанку в продажу 3 липня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 12 копійок до 27,13 гривень за долар, курс купівлі до 27,10 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 24 копійки до 30,48 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,1000 - 27,1300 грн/долар, євро 30,4522 - 30,4859 грн/євро, російський рубль 0,3795 - 0,3801 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1000 27,1300 EUR/UAH 30,4522 30,4859 RUB/UAH 0,3795 0,3801

нагадаємо, 2 липня торги по долару закрилися в діапазоні 27,2200 - 27,2500 грн/долар, євро 30,6878 - 30,7216 грн/євро, російський рубль 0,3871 - 0,3878 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 27,28 гривень за долар. Курс євро виріс на 8 копійок до 30,63 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,96 (26,88 - 2 липня), продажу - 27,28 (27,22 - 2 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,03 (29,92 - 2 липня), продажу - 30,63 (30,55 - 2 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,46 (3,45 - 2 липня), продажу 3,88 (3,86 - 2 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 6 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,17 гривень за долар.

Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 липня встановлено на такому рівні: 27,1716 гривень за 1 долар (-0,0085 грн). При цьому курс долара на 3 липня становить 27,1801 гривень за 1 долар.

Зазначимо, Національний банк 2 липня продав на міжбанківському валютному ринку 150 млн доларів, щоб погасити ажіотажний попит на валюту після заяви Якова Смолія про відставку з посади глави НБУ.

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Автор: Олександр Білоус