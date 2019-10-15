Курс долара відновив зростання

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 жовтня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 14 копійок до 24,94 гривень за долар, курс євро виріс на 12 копійок до 27,53 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,62 (24,46 - 11 жовтня), продажу - 24,94 (24,80 - 11 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,02 (26,87 - 11 жовтня), продажу - 27,53 (27,31 - 11 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,50 (3,48 - 11 жовтня), продажу 3,88 (3,86 - 11 жовтня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,70-25,05 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, сьогодні міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 24,70 гривень за долар, курс купівлі-до 24,67 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 27,21 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,77 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 11 жовтня (24,49). Таким чином, офіційний курс на 16 жовтня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) відновив купівлю валюти і протягом тижня 7-11 жовтня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 134,50 млн доларів

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,4/24,7 грн.