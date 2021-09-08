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Долар знову дорожчає після падіння протягом трьох днів поспіль

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Україна, Середа 08 вересня 2021 16:33
Долар знову дорожчає після падіння протягом трьох днів поспіль Фото: курс долара виріс на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 9 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,74 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 9 вересня встановлено на такому рівні: 26,7452 гривень за 1 долар (+0,0135 грн). При цьому курс долара на 8 вересня становить: 26,7317 гривень за 1 долар.

Долар знову дорожчає після падіння протягом трьох днів поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після падіння протягом трьох днів поспіль.

Долар знову дорожчає після падіння протягом трьох днів поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 8 вересня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,74 гривень за долар, курс в покупці до 26,72 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 2 копійки до 31,65 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня сильної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,85 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

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