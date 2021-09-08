Долар знову дорожчає після падіння протягом трьох днів поспіль

Національний банк України (НБУ) на 9 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,74 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 9 вересня встановлено на такому рівні: 26,7452 гривень за 1 долар (+0,0135 грн). При цьому курс долара на 8 вересня становить: 26,7317 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 8 вересня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,74 гривень за долар, курс в покупці до 26,72 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 2 копійки до 31,65 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня сильної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,85 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.