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Курс долара впав до мінімуму з червня 2020 року

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Україна, Понеділок 16 серпня 2021 16:42
Курс долара впав до мінімуму з червня 2020 року Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 17 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,64 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 17 серпня встановлено на такому рівні: 26,6457 гривень за 1 долар (-0,0474 грн). При цьому курс долара на 16 серпня становить 26,6931 гривень за 1 долар.

Курс долара впав до мінімуму з червня 2020 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за рік. Нижче курс був тільки 24 червня 2020 року - 26,6078 гривень за долар.

Курс долара впав до мінімуму з червня 2020 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на ранок 16 серпня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки у продажу - до 26,64 гривень за долар, курс у купівлі - до 26,62 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на дві копійки - 31,39 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується падіння курсу долара до гривні. Гривня зберігає потенціал зниження до 26,50 за долар.

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