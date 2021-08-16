Курс долара впав до мінімуму з червня 2020 року

Національний банк України (НБУ) на 17 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,64 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 17 серпня встановлено на такому рівні: 26,6457 гривень за 1 долар (-0,0474 грн). При цьому курс долара на 16 серпня становить 26,6931 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за рік. Нижче курс був тільки 24 червня 2020 року - 26,6078 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)