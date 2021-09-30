Курс долара повернувся до зростання на міжбанку
Курс долара на міжбанку станом на 10:00 30 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 6 копійок до 26,63 гривень за долар, курс в покупці до 26,61 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 30,88 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,6100 - 26,6300 грн/долар, євро 30,8622 - 30,8854 грн/євро, російський рубль 0,3658 - 0,3663 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару 29 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,5750 - 26,5950 грн/долар, євро 30,9306 - 30,9512 грн/євро, російський рубль 0,3647 - 0,3653 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 30 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,56 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Прогноз
Національний банк України (НБУ) на 30 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,57 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.