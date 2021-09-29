ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Долар дорожчає. НБУ встановив курс на 30 вересня

Новость на русском →
Україна, Середа 29 вересня 2021 16:28
Долар дорожчає. НБУ встановив курс на 30 вересня Фото: курс долара виріс на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 30 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,57 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 30 вересня встановлений на такому рівні: 26,576 гривень за 1 долар (+0,0062 грн). При цьому курс долара на 29 вересня становить 26,5698 гривень за 1 долар.

Долар дорожчає. НБУ встановив курс на 30 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знову виріс після падіння напередодні.

Долар дорожчає. НБУ встановив курс на 30 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 29 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,56 гривень за долар, курс в покупці до 26,54 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 31,01 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ Курс гривні
NEWS
У Кабміні заперечують, що Україна не відповідає критеріям безвізу з ЄС
У Кабміні заперечують, що Україна не відповідає критеріям безвізу з ЄС
DAILY
"Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ
Вадим ДобровольскийКерівник проекту "Авто" "Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ