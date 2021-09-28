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Долар знову дешевшає. НБУ встановив курс на 29 вересня

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Україна, Вівторок 28 вересня 2021 16:39
Долар знову дешевшає. НБУ встановив курс на 29 вересня Фото: курс долара впала на 9 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 29 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,56 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 вересня встановлено на такому рівні: 26,5698 гривень за 1 долар (-0,0858 грн). При цьому курс долара на 28 вересня становить 26,6556 гривень за 1 долар.

Долар знову дешевшає. НБУ встановив курс на 29 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знову впав після дводенного зростання.

Долар знову дешевшає. НБУ встановив курс на 29 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 28 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,62 гривень за долар, курс в покупці до 26,60 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 31,09 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.

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