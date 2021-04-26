Курс долара прискорив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 26 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 10 копійок до 27,84 гривень за долар, курс в покупці до 27,82 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 12 копійок до 33,58 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,8200 - 27,8400 грн/долар, євро 33,5592 - 33,5833 грн/євро, російський рубль 0,3710-0,3714 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 27 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,85 гривень за долар. Курс знизився на 5 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 27 квітня встановлено на такому рівні: 27,8558 гривень за 1 долар (-0,0456 грн). При цьому курс долара на 26 квітня становить: 27,9014 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль після того, як він піднявся до максимуму з початку лютого.