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Курс долара зростає четвертий день поспіль

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Україна, Четвер 26 серпня 2021 16:00
Курс долара зростає четвертий день поспіль Фото: курс долара виріс на 7 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 27 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,77 гривень за долар. Курс на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 27 серпня встановлено на такому рівні: 26,7744 гривень за 1 долар (+0,067 грн). При цьому курс долара на 26 серпня становить 26,7074 гривень за 1 долар.

Курс долара зростає четвертий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає четвертий день поспіль після падіння до мінімуму більш ніж за рік.

Курс долара зростає четвертий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 26 серпня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійки до 26,74 гривень за долар, курс в покупці до 26,72 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 6 копійок до 31,47 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,65 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.

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