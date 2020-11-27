Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 27 листопада 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 9 копійок до 28,54 гривень за долар, курс купівлі до 28,51 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 21 копійку до 34,08 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,5150 - 28,5400 грн/долар, євро 34,0526 - 34,0824 грн/євро, російський рубль 0,3750 - 0,3754 грн/рубль.

Відзначимо, 25 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,4500 - 28,4650 грн/долар, євро 33,8583 - 33,8761 грн/євро, російський рубль 0,3756 - 0,3761 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 30 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,46 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 30 листопада встановлено на такому рівні: 28,4681 гривень за 1 долар (+0,0253 грн). При цьому курс долара на 27 листопада становить: 28,4428 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає восьмий день поспіль. Разом з тим, за останній місяць курс практично не змінився. За листопад курс долара виріс на 0,1% з 28,43 грн/долар на 31 жовтня до 28,46 грн/долар на 30 листопада.