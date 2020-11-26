Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся вище рівня 28,45 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 26 листопада 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 28,46 гривень за долар, курс купівлі до 28,45 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 33,87 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,4500 - 28,4650 грн/долар, євро 33,8583 - 33,8761 грн/євро, російський рубль 0,3756 - 0,3761 грн/рубль.

Відзначимо, 25 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,4150 - 28,4350 грн/долар, євро 33,8337 - 33,8575 грн/євро, російський рубль 0,3744 - 0,3748 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 27 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,44 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 27 листопада встановлено на такому рівні: 28,4428 гривень за 1 долар (+0,0612 грн). При цьому курс долара на 26 листопада становить: 28,3816 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає сьомий день поспіль.