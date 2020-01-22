Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 22 січня 2020 року виріс на 16 копійок до 24,45 гривень за долар, курс купівлі до 24,41 гривень за долар. Курс євро виріс на 10 копійок до 27,07 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,4100 - 24,4500 грн/долар, євро 27,0316 - 27,0759 грн/євро, російський рубль 0,3938 - 0,3946 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4100 24,4500 EUR/UAH 27,0316 27,0759 RUB/UAH 0,3938 0,3946

Нагадаємо, 21 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,2600 - 24,2900 грн/долар, євро 26,9414 - 26,9723 грн/євро, російський рубль 0,3919 - 0,3925 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 22 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 24,40 гривень за долар, курс євро виріс на 8 копійок до 27,12 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,21 (24,15 - 21 січня), продажу - 24,40 (24,36 - 21 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,72 (26,64 - 21 січня), продажу - 27,12 (27,04 - 21 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,59 (3,59 - 21 січня), продажу 3,94 (3,94 - 21 січня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 23 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,33 гривень за долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 січня встановлено на такому рівні: 24,3310 гривень за 1 долар (+0,0724 грн). При цьому курс долара на 22 січня становить 24,2586 гривень за 1 долар.