Курс долара перейшов до зростання

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар дорожчає на міжбанку та на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 січня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 14 копійок до 24,22 гривень за долар, курс євро виріс на 22 копійки до 26,97 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,03 (23,86 - 15 січня), продажу - 24,22 (24,08 - 15 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,61 (26,34 - 15 січня), продажу - 26,97 (26,75 - 15 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,59 (3,58 - 15 січня), продажу 3,92 (3,90 - 15 січня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,00 24,25 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 16 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії продажу виріс на 5 копійок до 24,10 гривень за долар, курс купівлі до 24,07 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 26,88 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 16 січня довідковий курс на рівні 24,07 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 15 січня (23,96 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Зазначимо, заступник голови НБУ Олег Чурий заявив, що на коливання курсу долара на готівковому ринку напередодні і після Нового року, перш за все, вплинув психологічний фактор.