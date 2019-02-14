Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Міжбанківський курс долара піднявся до рівня 27,20

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:40 14 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек до 27,23 грн/доллар, в покупке до 27,19 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 30,69 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,0900 - 27,1200 грн/доллар, евро 30,5060 - 30,5398 грн/евро, российский рубль 0,4051 - 0,4058 грн/рубль.

По состоянию на 13:40 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1900 27,2300

EUR/UAH 30,6594 30,6991

RUB/UAH 0,4066 0,4074

Напомним, 13 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,1000 - 27,1350 грн/доллар, евро 30,6175 - 30,6544 грн/евро, российский рубль 0,4124 - 0,4131 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,09 грн/доллар, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 февраля установлен на таком уровне: 2709,2791 гривен за 100 долларов (+8,5297 гривен).