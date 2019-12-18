Курс долара прискорив падіння

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 грудня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 23,45 гривень за долар, курс євро знизився на 6 копійок до 26,14 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,25 (23,31 - 17 грудня), продажу - 23,55 (23,50 - 17 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,79 (25,85 - 17 грудня), продажу - 26,14 (26,20 - 17 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,46 (3,46 - 17 грудня), продажу 3,78 (3,78 - 17 грудня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,20-23,45 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 18 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 23,43 гривень за долар, курс купівлі до 23,41 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 26,08 гривень за євро.Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 18 грудня довідковий курс на рівні 23,41 грн/долар, знизивши його порівняно з 17 грудня (23,47). Довідковий курс впав до нового мінімуму з початку 2019 року. Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 17 грудня 2019 року залучило до державного бюджету 11,411 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 10 грудня обсяг був 4,384 млрд грн. Приплив коштів нерезидентів в ОВДП є одним з головних джерел надходження валюти в 2019 році.

Зазначимо, за даними НБУ, зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, - відображення стану платіжного балансу України.