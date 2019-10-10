Курс долара прискорив падіння

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 жовтня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 18 копійок до 25,84 гривень за долар, курс євро знизився на 16 копійок до 27,33 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,52 (24,69 - 9 жовтня), продажу - 24,84 (25,02 - 9 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,84 (26,96 - 9 жовтня), продажу - 27,33 (27,49 - 9 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,48 - 9 жовтня), продажу 3,86 (3,87 - 9 жовтня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,65-25,10 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 9 копійок до 24,57 гривень за долар, курс купівлі до 24,52 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 27,06 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,52 грн/долар, знизивши його порівняно з 9 жовтня (24,70). Таким чином, офіційний курс на 11 жовтня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 8 жовтня 2018 року залучило до державного бюджету 2,154 млрд грн, що значно більше, ніж на попередньому аукціоні 1 жовтня (77 млн грн).

Нагадаємо, однією з причин зростання курсу долара до гривні на початку жовтня міг стати невдалий аукціон Міністерства фінансів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), проведений 1 жовтня. Тоді Мінфін запропонував ринку облігацій на 3 млрд грн, але залучити лише 77 млн грн.