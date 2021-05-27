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Курс долара призупинив зростання на міжбанку

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Україна, Четвер 27 травня 2021 10:16
Курс долара призупинив зростання на міжбанку Фото: курс долара знизився на 0,5 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 27 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 27,56 гривень за долар, курс в покупці до 27,54 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 33,61 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,5400 - 27,5600 грн/долар, євро 33,5932 - 33,6149 грн/євро, російський рубль 0,3745-0,3749 грн/рубль.

Курс долара призупинив зростання на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару 26 травня закрилися в діапазоні: 27,5450 - 27,5650 грн/долар, євро 33,6902 - 33,7092 грн/євро, російський рубль 0,3745-0,3749 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 27 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,54 гривень за долар. Курс на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 27 травня встановлено на такому рівні: 27,5461 гривень за 1 долар (+0,0908 грн). При цьому курс долара на 26 травня становить 27,4553 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,35 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,3/27,5 грн.

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