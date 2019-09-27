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Курс долара впав до нового мінімуму з січня 2016 року

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Долар знову наблизився до рівня 24 гривні

Національний банк України (НБУ) на 30 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,08 гривень за долар, що на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 30 вересня встановлено на такому рівні: 2408,2809 гривень за 100 доларів (-10,4147 гривень).

При цьому курс долара на 27 вересня становить 2418,6956 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 26 вересня - 2412,0199 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (15 січня 2016 року) - 2395,0773 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, 27 вересня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 24,08 гривень за долар, курс купівлі до 24,06 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 26,27 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,07 грн/долар, знизивши його порівняно з 26 вересня (24,19).

У той же час в обмінних пунктах України 27 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 24,21 гривень за долар, курс євро знизився на 16 копійок до 26,47 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 23,98 (23,97 - 26 вересня), продажу - 24,21 (24,27 - 26 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,08 (26,23 - 26 вересня), продажу - 26,47 (26,63 - 26 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,44 (3,45 - 26 вересня), продажу 3,79 (3,83 - 26 вересня) грн за 10 рублів.

У НБУ заявили, що на курс гривні до долара в 2019 році впливає збільшення валютних надходжень по декількох каналах.

Коментуючи політику плаваючого курсу, яку проводить НБУ, керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків Національного банку Емал Бахтарі нагадав про те, що "стабільність є тільки на кладовищі".

"Стабільний курс - це солодка цукерка, на яку люди ведуться, але вона дуже дорого коштує, обходиться завжди втратами, кризами. І набагато гірше мати ілюзію стабільності, ніж мати реальний плаваючий курс, який адекватно реагує на те, що відбувається на рику", - сказав представник НБУ.

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