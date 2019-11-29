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Курс долара трохи знизився на міжбанку

Новини » Фінанси     29.11.2019 - 10:52
Курс долара трохи знизився на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коштує трохи дешевше 24 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 29 листопада 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 23,99 гривень за долар, курс купівлі до 23,97 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 26,17 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,9700 - 23,9900 грн/долар, євро 26,3885 - 26,4105 грн/євро, російський рубль 0,3739 - 0,3744 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,9700

23,9900

EUR/UAH

26,3885

26,4105

RUB/UAH

0,3739

0,3744

Курс долара трохи знизився на міжбанку

Нагадаємо, 28 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,9800 - 24,0000 грн/долар, євро 26,3995 - 26,4144 грн/євро, російський рубль 0,3740 - 0,3745 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,03 гривень за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 листопада встановлено на такому рівні: 2403,5575 гривень за 100 доларів (+5,1184 гривень).

За даними НБУ, зміцнення гривні до долара є наслідком надмірної пропозиції валюти на ринку. У НБУ відзначають, що курс гривні формується не адміністративно, а під впливом фундаментальних економічних факторів.

У той же час аналітики українських банків вважають, що курс гривні в кінці року може трохи ослабнути, як це зазвичай відбувалося. В цей період на валютний ринок потрапляє багато гривні, зокрема, у вигляді соціальних виплат, розрахунків після завершення контрактів.

В НБУ назвали причини зміцнення гривні у 2019 НБУ на 29 листопада підняв курс долара вище 24 гривень
Теми: Курс долара
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