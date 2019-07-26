Курс долара впав до нового мінімуму в цьому році

Національний банк України (НБУ) на 29 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,43 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 липня встановлено на такому рівні: 2543,9728 гривень за 100 доларів (-4,7609 гривень).

При цьому курс долара на 26 липня становить 2548,7337 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс перебуває на мінімальному рівні в 2019 році. Попередній мінімум був зафіксований 26 липня - 2548,7337 гривень за 100 доларів

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 26 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 25,51 гривень за долар, курс купівлі - 25,48 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 28,41 гривень за євро.

У той же час курс долара в обмінних пунктах України в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 25,60 гривень за долар, в покупці на 5 копійок до 25,35 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 28,62 грн за євро.