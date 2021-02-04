Курс долара впав нижче 28 гривень вперше з середини січня

Національний банк України (НБУ) на 4 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,99 гривень за долар. Курс знизився на 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 4 лютого встановлено на такому рівні: 27,995 гривень за 1 долар (-0,0639 грн). При цьому курс долара на 3 лютого становить: 28,0589 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується четвертий день поспіль і опустився нижче за 28 гривень вперше з 14 січня 2021 року.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 11:00 3 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 28,01 гривень за долар, курс купівлі до 27,99 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 33,69 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,0/28,2 грн.