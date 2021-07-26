Курс долара впав нижче 27 гривень вперше за місяць

Національний банк України (НБУ) на 27 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,98 гривень за долар. Курс знизився на 6 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за місяць. Нижче курс був тільки 16 червня - 26,92 гривень за долар.

Офіційний курс гривні до долара на 27 липня встановлено на такому рівні: 26,9805 гривень за 1 долар (-0,0675 грн). При цьому курс долара на 26 липня становить: 27,048 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 26 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 27,01 гривень за долар, курс в покупці до 26,99 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 4 копійки до 31,79 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.