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Курс долара впав нижче 27 гривень

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Україна, П'ятниця 03 вересня 2021 16:00
Курс долара впав нижче 27 гривень Фото: курс долара впав на 10 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 6 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,92 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 вересня встановлено на такому рівні: 26,9298 гривень за 1 долар (-0,0949 грн). При цьому курс долара на 3 вересня становить 27,0247 гривень за 1 долар.

Курс долара впав нижче 27 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився після того, як він піднявся вище 27 гривень.

Курс долара впав нижче 27 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 3 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійки до 26,97 гривень за долар, курс в покупці до 26,95 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 32,03 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у вересні курс долара може стабілізуватися поблизу нинішніх рівнів, а євро може помірно знизитися через перспективи його ослаблення на світовому ринку. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,6 - 27,1 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,8 грн.

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