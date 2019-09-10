Курс долара впав нижче 25 грн вперше за три роки

Національний банк України (НБУ) на 11 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,88 гривень за долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 вересня встановлено на такому рівні: 2488,2279 гривень за 100 доларів (-14,4288 гривень).

При цьому курс долара на 10 вересня становить 2502,6567 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав нижче рівня 25 грн/долар вперше з серпня 2016 року. В останній раз курс був нижче тільки 14 серпня 2016 року - 2485,041 грн за 100 доларів.

bank.gov.ua

Нагадаємо, 10 вересня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок - 24,89 гривень за долар, курс купівлі - 24,85 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 27,50 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,85 гривень за долар, знизивши його порівняно з 9 вересня (25,03).

У той же час в обмінних пунктах України 10 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 25,05 гривень за долар, курс євро знизився на 14 копійок до 27,72 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,80 (24,93 - 9 вересня), продажу - 25,05 (25,18 - 9 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,26 (27,42 - 9 вересня), продажу - 27,72 (27,86 - 9 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 9 вересня), продажу 3,84 (3,86 - 9 вересня) грн за 10 рублів.

Відзначимо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що приїзд місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Київ очікується 10 вересня.

За інформацією НБУ, на переговорах з Місією Міжнародного валютного фонду, яка прибуде до Києва, планується обговорити параметри нової програми з Україною.