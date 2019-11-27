Курс долара впав нижче 24 гривень вперше з січня 2016 року

Національний банк України (НБУ) на 27 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,98 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 27 листопада встановлено на такому рівні: 2398,2702 гривень за 100 доларів (-7,1099 гривень).

При цьому курс долара на 25 листопада становить 2405,3801 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 26 листопада - 2405,3801 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (15 січня 2016 року) - 2395,0773 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, 26 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 23,98 гривень за долар, курс купівлі до 23,96 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 26,41 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 26 листопада довідковий курс на рівні 23,98 грн/долар, знизивши його порівняно з 25 листопада (24,05).

У той же час в обмінних пунктах України 26 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 24,08 гривень за долар, курс євро знизився на 14 копійок до 26,56 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,90 (23,98 - 25 листопада), продажу - 24,08 (24,18 - 25 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,21 (26,34 - 25 листопада), продажу - 26,56 (26,70 - 25 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 25 листопада), продажу 3,81 (3,82 - 25 листопада) грн за 10 рублів.