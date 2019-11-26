Курс долара на міжбанку впав нижче 24 гривень

Долар коштує дешевше 24 гривень вперше з січня 2016 року

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 26 листопада 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 23,98 гривень за долар, курс купівлі до 23,96 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 26,41 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,9600 - 23,9800 грн/долар, євро 26,3871 - 26,4146 грн/євро, російський рубль 0,3740 - 0,3745 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9600 23,9800 EUR/UAH 26,3871 26,4146 RUB/UAH 0,3740 0,3745

Нагадаємо, 25 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,0200 - 24,0300 грн/долар, євро 26,4700 - 26,4865 грн/євро, російський рубль 0,3754 - 0,3758 грн/рубль.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 26 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,05 гривень за долар. Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 30 вересня - 24,08 гривень за долар. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (15 січня 2016 року) - 23,93 гривень за 1 долар.

За прогнозом аналітиків, курс долара до гривні на поточному тижні може впасти нижче 24 гривень. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,9/24,1 грн.