Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 4 листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,24 гривень за долар, курс в покупці до 26,24 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 7 копійок до 30,35 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,2250 - 26,2450 грн/долар, євро 30,3344 - 30,3575 грн/євро, російський рубль 0,3664 - 0,3670 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 4 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,24 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.