ru ua
Чт, 04 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

Новость на русском →
Україна, Четвер 04 листопада 2021 10:09
Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 4 листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,24 гривень за долар, курс в покупці до 26,24 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 7 копійок до 30,35 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,2250 - 26,2450 грн/долар, євро 30,3344 - 30,3575 грн/євро, російський рубль 0,3664 - 0,3670 грн/рубль.

Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару 3 листопада закрилися в діапазоні: долар 26,2550 - 26,2750 грн/долар, євро 30,3980 - 30,4211 грн/євро, російський рубль 0,3638 - 0,3642 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 4 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,24 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро Курс рубля
NEWS
Пандемія COVID може завершитися в 2022 році і перейти в сезонну хворобу, - Reuters
Пандемія COVID може завершитися в 2022 році і перейти в сезонну хворобу, - Reuters
DAILY
Осіннє загострення. Чи готує Росія наступ на українських кордонах
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Осіннє загострення. Чи готує Росія наступ на українських кордонах