Курс долара впав до мінімуму з серпня минулого року

Національний банк України (НБУ) на 3 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,34 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму за 9,5 місяців. Нижче курс був тільки 20 серпня 2020 року - 27,316 гривень за долар.

Офіційний курс гривні до долара на 3 червня встановлено на такому рівні: 27,3449 гривень за 1 долар (-0,0932 грн). При цьому курс долара на 2 червня становить 27,4381 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 2 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,41 гривень за долар, курс в покупці до 27,39 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 33,45 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня значної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.