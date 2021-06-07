Курс долара впав до мінімуму з серпня 2020 року

Офіційний курс гривні до долара на 7 червня встановлений на рівні 27,29 гривень за долар. Нижче курс був тільки 19 серпня 2020 року - 27,2297 гривень за 1 долар.

Національний банк України (НБУ) на 7 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2914 гривень за 1 долар (-0,0486 грн). При цьому курс долара на 4 червня становить: 27,3400 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 4 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,34 гривень за долар, курс в покупці до 27,31 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 33,12 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у червні очікується продовження помірного зниження курсу долара і євро до гривні. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 27,0 - 27,5 грн, євро - в діапазоні 32,8-33,5 грн.