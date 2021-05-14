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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

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Україна, П'ятниця 14 травня 2021 10:19
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара Фото: курс долара впав до мінімуму з Вересня 2020 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 14 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,62 гривень за долар, курс в покупці до 27,60 гривень за долар. Курс євро у продажу не змінився-32,43 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,6000 - 27,6200 грн/долар, євро 33,4153 - 33,4395 грн/євро, російський рубль 0,3734-0,3737 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару 13 травня закрилися в діапазоні: 27,6150 - 27,6350 грн/долар, євро 33,4113 - 33,4355 грн/євро, російський рубль 0,3717-0,3721 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 14 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,62 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 14 травня встановлено на такому рівні: 27,6273 гривень за 1 долар (-0,0045 грн). При цьому курс долара на 13 травня становить 27,6318 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився до мінімуму за 8 місяців. Нижче курс був тільки 2 вересня 2020 року - 27,6049 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня курс долара збереже свою поточну динаміку. Долар буде торгувати в діапазоні 27,70-27,90 гривень.

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