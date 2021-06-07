Курс долара впав до мінімуму з липня минулого року

Національний банк України (НБУ) на 8 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,19 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 8 червня встановлено на такому рівні: 27,1923 гривень за 1 долар (-0,0991 грн). При цьому курс долара на 7 червня становить 27,2914 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму майже за 11 місяців. Нижче курс був тільки 16 липня 2020 року - 27,119 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)