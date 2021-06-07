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Курс долара впав до мінімуму з липня минулого року

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Україна, Понеділок 07 червня 2021 16:04
Курс долара впав до мінімуму з липня минулого року Фото: курс долара знизився до мінімуму з липня 2020 року (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 8 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,19 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 8 червня встановлено на такому рівні: 27,1923 гривень за 1 долар (-0,0991 грн). При цьому курс долара на 7 червня становить 27,2914 гривень за 1 долар.

Курс долара впав до мінімуму з липня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму майже за 11 місяців. Нижче курс був тільки 16 липня 2020 року - 27,119 гривень за долар.

Курс долара впав до мінімуму з липня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 7 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,23 гривень за долар, курс в покупці до 27,21 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 33,08 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.

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