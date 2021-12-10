Курс долара впав до 27 гривень

Національний банк України (НБУ) на 13 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,02 гривень за долар. Курс знизився на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 13 грудня встановлено на такому рівні: 27,0241 гривень за 1 долар (-0,0772 грн). При цьому курс долара на 10 грудня становить: 27,1013 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 10 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,05 гривень за долар, курс в покупці до 27,03 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 30,55 гривень за євро.

Прогноз

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2026 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе у 2021 році - 27,32 грн/долар.