Курс долара стабілізувався на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 21 листопада 2019 року не змінився - 24,17 гривень за долар, курс купівлі - 24,15 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 26,78 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,1500 - 24,1700 грн/долар, євро 26,7606 - 26,7803 грн/євро, російський рубль 0,3789 - 0,3793 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,1500 24,1700 EUR/UAH 26,7606 26,7803 RUB/UAH 0,3789 0,3793

Нагадаємо, 20 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,1500 - 24,1700 грн/долар, євро 26,7606 - 26,7755 грн/євро, російський рубль 0,3776 - 0,3780 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 21 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 24,29 гривень за долар, курс євро знизився на 1 копійку до 26,92 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,10 (24,12 - 20 листопада), продажу - 24,29 (24,31 - 20 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,55 (26,56 - 20 листопада), продажу - 26,92 (26,93 - 20 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,48 - 20 листопада), продажу 3,83 (3,83 - 20 листопада) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 22 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,19 гривень за долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 листопада встановлено на такому рівні: 2419,3689 гривень за 100 доларів (+1,0086 гривень).