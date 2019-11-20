Курс долара стабілізувався на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 20 листопада 2019 року не змінився - 24,17 гривень за долар, курс купівлі - 24,15 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 1 копійку до 26,77 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,1500 - 24,1700 грн/долар, євро 26,7606 - 26,7755 грн/євро, російський рубль 0,3776 - 0,3780 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,1500 24,1700 EUR/UAH 26,7606 26,7755 RUB/UAH 0,3776 0,3780

Нагадаємо, 19 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,1400 - 24,1700 грн/долар, євро 26,7302 - 26,7634 грн/євро, російський рубль 0,3781 - 0,3789 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 20 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 24,31 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 26,93 гривень за євро

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,12 (24,13 - 19 листопада), продажу - 24,31 (24,34 - 19 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,56 (26,57 - 19 листопада), продажу - 26,93 (26,95 - 19 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,48 - 19 листопада), продажу 3,83 (3,84 - 19 листопада) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 21 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,18 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 листопада встановлено на такому рівні: 2418,3603 гривень за 100 доларів (-2,0325 гривень).