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Курс долара знизився на закритті міжбанку

Новини » Фінанси     19.11.2019 - 17:36
Курс долара знизився на закритті міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 3 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу 19 листопада 2019 року знизився на 3 копійки до 24,17 гривень за долар, курс купівлі до 24,14 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 26,76 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,1400 - 24,1700 грн/долар, євро 26,7302 - 26,7634 грн/євро, російський рубль 0,3781 - 0,3789 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,1400

24,1700

EUR/UAH

26,7302

26,7634

RUB/UAH

0,3781

0,3789

Курс долара знизився на закритті міжбанку

Нагадаємо, 18 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,1600 - 24,2000 грн/долар, євро 26,7530 - 26,7876 грн/євро, російський рубль 0,3784 - 0,3792 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 19 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 24,34 гривень за долар, курс євро виріс на 9 копійок до 26,95 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,13 (24,06 - 18 листопада), продажу - 24,34 (24,28 - 18 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,57 (26,48 - 18 листопада), продажу - 26,95 (26,86 - 18 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,47 - 18 листопада), продажу 3,84 (3,83 - 18 листопада) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 20 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,20 гривень за долар, що на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 листопада встановлено на такому рівні: 2420,3928 гривень за 100 доларів (+6,675 гривень).

НБУ підвищив офіційний курс долара Курс долара перейшов до зростання
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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