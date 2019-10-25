Курс долара стабілізувався на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 25 жовтня 2019 року знизився на 2 копійки до 25,13 гривень за долар, курс купівлі до 25,10 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 27,87 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,1000 - 25,1300 грн/долар, євро 27,8434 - 27,8767 грн/євро, російський рубль 0,3931 - 0,3937 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1000 25,1300 EUR/UAH 27,8434 27,8767 RUB/UAH 0,3931 0,3937

Нагадаємо, 24 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 25,1100 - 25,1500 грн/долар, євро 27,9128 - 27,9491 грн/євро, російський рубль 0,3920 - 0,3926 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,17 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 жовтня встановлено на такому рівні: 2517,4116 гривень за 100 доларів (+6,0004 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 25 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 7 копійок до 25,21 гривень за долар, курс євро виріс на 1 копійку до 28,02 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,94 (24,88 - 24 жовтня), продажу - 25,21 (25,14 - 24 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,57 (27,57 - 24 жовтня), продажу - 28,02 (28,01 - 24 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,56 (3,56 - 24 жовтня), продажу 3,93 (3,93 - 24 жовтня) грн за 10 рублів.