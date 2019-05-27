Курс долара стабілізувався на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 27 травня 2019 року виріс на 2 копійки до 26,36 грн/долар, курс купівлі до 26,33 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 29,50 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,3300 - 26,3600 грн/долар, євро 29,4790 - 29,5047 грн/євро, російський рубль 0,4082 - 0,4091 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3300 26,3600

EUR/UAH 29,4790 29,5047

RUB/UAH 0,4082 0,4091

Нагадаємо, 24 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3000 - 26,3400 грн/долар, євро 29,4454 - 29,4876 грн/євро, російський рубль 0,4075 - 0,4083 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,32 грн/долар, що на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 травня встановлено на такому рівні: 2632,5682 гривень за 100 доларів (-14,9098 гривень).