Курс долара стабілізувався на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 17 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу залишився на рівні 26,37 грн/долар, курс купівлі - 26,35 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 29,47 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,3500 - 26,3700 грн/долар, євро 29,4513 - 29,4737 грн/євро, російський рубль 0,4075 - 0,4082 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3500 26,3700

EUR/UAH 29,4513 29,4737

RUB/UAH 0,4075 0,4082

Нагадаємо, 16 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3550 - 26,3750 грн/долар, євро 29,4807 - 29,5030 грн/євро, російський рубль 0,4084 - 0,4089 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 17 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,34 грн/долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 травня встановлено на такому рівні: 2634,2913 гривень за 100 доларів (-3,112 гривень).