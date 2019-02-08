Курс долара стабілізувався на міжбанку

Міжбанківський курс долара стабільний нижче рівня 17 грн/долар

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 8 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 26,94 грн/доллар, в покупке 26,90 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 31,54 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,8600 - 26,8900 грн/доллар, евро 30,4350 - 31,4690 грн/евро, российский рубль 0,4066 - 0,4074 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9050 26,9400

EUR/UAH 30,5129 30,5499

RUB/UAH 0,4073 0,4082

Напомним, 7 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9500 - 26,9800 грн/доллар, евро 30,5747 - 30,6061 грн/евро, российский рубль 0,4086 - 0,4093 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,95 грн/доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 февраля установлен на таком уровне: 2695,9350 гривен за 100 долларов (-0,4738 гривен).