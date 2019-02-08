Курс долара стабілізувався на міжбанку

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Міжбанківський курс долара стабільний нижче рівня 17 грн/долар

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 8 лютого 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 26,94 грн/долар, купівлі 26,90 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 31,54 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,8600 - 26,8900 грн/долар, євро 30,4350 - 31,4690 грн/євро, російський рубль 0,4066 - 0,4074 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9050 26,9400

EUR/UAH 30,5129 30,5499

RUB/UAH 0,4073 0,4082

Нагадаємо, 7 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9500 - 26,9800 грн/долар, євро 30,5747 - 30,6061 грн/євро, російський рубль 0,4086 - 0,4093 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 8 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,95 грн/долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 лютого встановлено на такому рівні: 2695,9350 гривень за 100 доларів (-0,4738 гривень).